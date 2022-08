Simona Halep a urcat 9 locuri în clasamentul WTA, în urma succesului de la Toronto Simona Halep a urcat noua locuri fata de saptamana trecuta, ajungand pana pe pozitia a sasea a clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), publicat luni. Jucatoarea romana de tenis revine astfel in top 10 mondial, din care iesise in urma cu un an, pe 9 august 2021. Poloneza Iga Swiatek continua sa ocupe prima poziție a clasamentului, cu peste 4.000 de puncte avans fata de a doua clasata, estoniana Anett Kontaveit. Pe locul trei se afla recoaica Maria Sakkari, aflata la aproape 300 de puncte de locul secund. Irina-Camelia Begu ocupa locul 34, Sorana Cirstea se afla pe poziția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

