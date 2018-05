Simona Halep a trecut fara pic de emotii de primul meci la Roma

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a câștigat fara probleme al treilea meci din duelul România - Elveția. Scorul primului set a fost 6 - 2, românca dominând întâlnirea. Al doilea set a început cu o Simona Halep mult mai determinata, iar românca…

- Simona Halep va participa la un eveniment caritabil, cu o zi inaintea debutului turneului de la Madrid. Cea mai buna jucatoare a lumii va lua startul la o competiție atractiva, alaturi de alți trei sportivi cunoscuți.

- Simona Halep a ajuns in faza sferturilor de finala la Indian Wells, acolo unde se va duela cu sportiva din Croatia, Petra Martic. Romanca poate ajunge in semifinale, acolo unde ar urma sa dea peste Karolina Pliskova, sportiva de care a trecut in semifinalele editiei trecute a turneului de la Roland…

- O felicitam pe Simona Halep: ocupanta a primei pozitii in ierarhia mondiala a tenisului feminin, Simona Halep s-a calificat in optimile turneului de la Indian Wells. Romanca a trecut de jucatoarea americana Caroline Dolehide, in varsta de 19 ani, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, scor 1-6,…

- Simona Halep și-a aflat adversara din urmatorul meci pe care il va juca la Indian Wells. Romanca va intalni o jucatoare aflata pe pe locul 165 WTA. Surpriza mare in meciul dintre sportiva Dominika Cibulkova din Slovacia, locul 30 WTA si cap de serie numarul 30, si jucatoarea americana…

- "Cand vorbim de un om normal, care nu face sport de performanta, durerile in astfel de situatii sunt destul de mici. Dar la sportivii de performanta, cum e si cazul Simonei, lucrurile se schimba radical. (...) La problema medicala pe care o are Simona se recomanda repaus timp de o luna, proceduri…

- Kvitova a reușit sa se impuna contra primei jucatoare a lumii la capatul unui meci care a durat doua ore și 36 de minute, scor 3-6, 7-6, 7-5, iar astfel, Simona Halep va urca din nou pe primul loc în ierarhia mondiala. Rocada se va produce dupa turneul de la Dubai (19 - 24 februarie). Între…

- Simona Halep (2 WTA) a facut un anunț ingrijorator privind starea sa de sanatate, recunoscand ca inca se confrunta cu dureri la glezna. Romanca e calificata in optimi la Doha, unde va juca astazi, dupa ora 16:00, cu letona Anastasija Sevastova (15 WTA). ...