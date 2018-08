Inainte sa inceapa pregatirea pentru turneele din America, Simona Halep și-a luat cateva zile de vacanța. Dupa ce a stat o vreme in Romania cu familia, campioana de la Roland Garros a plecat in Paradis. Simona nu a dat detalii despre locul minunat in care se relaxeaza, dar a postat pe contul de Instagram cateva fotografii ca... View Article