Stiri pe aceeasi tema

- Tot ce trebuie sa știi despre turneul de tenis Citi Open 2022 de la Washington. Simona Halep va participa in premiera la turneul profesionist de tenis. Competiția, care cuprinde meciuri atat pentru barbați, cat și pentru femei, se va desfașura in perioada 1-7 august 2022. Deși de aceasta data campionul…

- In ziua de sambata 13 iulie 2019, jucatoarea romana de tenis Simona Halep a castigat turneul de la Wimbledon. Simona Halep a castigat acest prestigios turneu dupa ce a invins-o pe americana Serena Williams in finala cu 6-2, 6-2. Citește și: Sorin Apostoliceanu, dupa schimbarea din functie a directorului…

- Imediat dupa finalul meciului impotriva jucatoarei din Statele Unite ale Americii, Simona Halep a oferit prima reacție chiar pe terenul de joc. In ciuda faptului ca Anisimova nu i-a pus probleme decat pe final, sportiva noastra a spus ca adversara ei a „chinuit-o”, in special in actul al doilea. Simona…

- Jucatoarea romana de tenis a invins-o pe spanioloaica Paula Badosa in mai puțin de o ora (59 de minute) și a mai facut un pas in turneul londonez, in care a caștigat titlul de campiona in 2019.

- Spaniola Paula Badosa va fi adversara romancei Simona Halep in optimile de finala ale turneului de tenis de la Wimbledon, dupa ce a trecut sambata de jucatoarea ceha Petra Kvitova la capatul a doua seturi foarte echilibrate, 7 5, 7 6 7 4 .Paula Badosa, locul 4 mondial, este a patra favorita a acestui…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost desemnata a doua favorita a turneului WTA 250 de la Birmingham, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari si care va incepe luni, iar in prima runda va infrunta o adversara venita din calificari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Jucand cu injecții la picior efectuate pentru a nu mai simți durere in acea zona, Rafael Nadal a caștigat duminica al 14-lea trofeu la Roland Garros. Dupa cucerirea unui nou Grand Slam parizian, ibericul a dezvaluit motivul sincer pentru care inca joaca tenis.​

- Simona Halep a explicat ca și-a facut planul de cariera, iar in momentul in care va simți ca nu mai poate concura la cel mai inalt nivel, atunci va pune stop și se va retrage din tenis. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…