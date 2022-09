Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis a trecut prin momente mai dificile in ultima luna, dupa ce s-a desparțit de Toni Iuruc și s-a operat la nas. Recent, „Simo” a anunțat ca nu va mai juca deloc tenis in acest an.

- Simona Halep (30 de ani, 9 WTA) a suferit o interventie chirurgicala la nas, pentru ca avea probleme respiratorii, dar si pentru ca era nemultumita de partea estetica. La aproape doua saptamani de la momentul in care a anuntat ca s-a operat, sportiva a putut sa-si dea jos bandajul si, la scurt timp,…

- Simona Halep a divorțat de Toni Iuruc, iar in acest context apropiații au putut rememora un alt episod mai dureros din viața jucatoarei de tenis, in varsta de 30 de ani. Se pare ca nu este prima data cand jucatoarea de tenis originara din Constanța are un eșec in dragoste. Iata despre ce este vorba!…

- Simona Halep a fost criticata dur de Mats Wilander, dupa ce a fost eliminata inca din primul tur de la US Open 2022. Campionul suedez a analizat jocul sportivei din Romania și a incercat sa afle de ce la turneul american are cel mai slab bilanț dintre competițiile de Grand Slam. Comentatorul Eurosport…

- Simona Halep a pierdut inca din primul tur de la US Open 2022, in fața unei jucatoare care a ajuns pe tabloul principal din calificari, iar la finalul partidei și-a laudat rivala. Sportiva din Romania a recunoscut ca a fost surprinsa de Daria Snigur și le-a transmis fanilor ca se va pregati mai bine…

- Simona Halep este pregatita de US Open 2022. Jucatoarea din Romania a acordat un interviu in care a dezvaluit de ce s-a retras din turul doi de la Cincinatti și a vorbit despre cum se simte cu cateva zile inaintea ultimului turneu de Grand Slam al anului. Sportiva din Constanța a fost desemnata de organizatori…

- Simona Halep este singura jucatoare din Romania care va fi cap de serie la US Open 2022, un turneu care ofera premii totale de peste 60 de milioane de dolari. Celelalte romance de pe tabloul principal sunt Irina Begu, Sorana Cirstea si Jaqueline Cristian, dar mai avea alte patru reprezentate și in calificarile…

- Alexia Tatu (14 ani) a caștigat finala junioarelor U14 la Wimbledon 2022, dupa ce a invins o alta romanca, Andreea Diana Soare (15 ani), scor 7-6 (2), 6-4. Sportiva din Buzau a dezvaluit ca modelele ei din tenis sunt Simona Halep (30 de ani, 16 WTA) și Iga Swiatek (21 de ani, 1 WTA). Alexia Tatu va…