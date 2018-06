Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20.000 de oameni au intampinat-o pe Simona Halep pe Arena, unde aceasta a venit sa isi prezinte trofeul castigat la Roland Garros. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, care a venit alaturi de jucatoare, a fost huiduita de cei prezenti pe stadion. Simona Halep a prezentat, luni, trofeul cucerit…

- Fostul sef al statului, Traian Basescu a criticat-o, luni, pe Gabriela Firea, primar general al Capitalei, pe care a numit-o "Toapa de Voluntari", afirmand ca a mers pe Arena Nationala pentru ca a vrut sa ii flure gloria Simonei Halep si ca merita sa fie huiduita. "Arena Nationala! Infasurata…

- Gabriela Firea reactioneaza dupa ce a fost huiduita pe Arena Nationala, la evenimentul in cadrul caruia Simona Halep a prezentat publicului trofeul de la Roland Garros. Primarul general al Capitalei da vina pe "aparatul sorosist de propaganda"."Nicio fapta buna nu ramane nepedepsita, spune…

- Primire triumfala pentru Simona Halep. Castigatoarea de la Roland Garros s-a intors acasa, iar luni seara a prezentat, pe Arena Nationala, in fata a mii de oameni, replica trofeului cucerit la Paris, Cupa Suzanne Lenglen. "Va multumesc foarte mult ca ati venit in seara aceasta aici. Am vrut sa ne bucuram…

- Simona Halep prezinta trofeul de la Roland-Garros pe Arena Nationala. Imnul national este cantat de Marcel Pavel si Monica Anghel. Numarul unu mondial s-a intors in Romania luni, in jurul orei 16:30, cu o aeronava TAROM care a adus-o la Aeroportul Otopeni si multi au fost surprinsi cand au vazut replica…

- Simona Halep le-a prezentat trofeul caștigat la Roland Garros fanilor adunați la Arena Naționala. Simona s-a reintors in țara la ora 16:00 și a fost primita de oficialitați și susținatori la Aeroportul Otopeni. Simona Halep a prezentat fanilor trofeul caștigat la Roland Garros. O ceremonie speciala…

- Campioana de la Roland Garros se intoarce luni acasa. Simona Halep ajunge la Aeroportul din Otopeni cu o cursa programata sa aterizeze la ora 16 si 15 minute. Ea va fi intampinata de ministrul sportului, Ioana Bran, si de presedintele Federatiei Romane de Tenis, George Cosac.