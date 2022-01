Simona Halep a prefațat sezonul 2022: “Obiectivul meu principal este revenirea în Top 10” Simona Halep (30 de ani, locul 20 WTA) a acordat un interviu pentru WTA Insider, in care a vorbit, printre altele, despre sezonul 2022. “In antrenamente, sunt foarte buna. Castig cateva seturi. Ma antrenez mai mult decat in mod normal. Pot sa stau doua ore pe zi pe teren, ceea ce nu era usor in trecut. Vad tenisul diferit in aceasta etapa a vietii mele si este mai multa bucurie, asa ca sunt mai relaxata. Nu pun presiune pe mine, asa ca voi incerca sa pastrez asta in timpul meciurilor, ceea ce nu este usor, dar sunt aici doar pentru a-mi oferi cea mai buna sansa si vom vedea cum va fi“, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Simona Halep a declarat, inaintea primului meci din acest an, intr-un interviu acordat WTA Insider, ca asteapta cu nerabdare sezonul 2022, pentru a vedea daca poate face fata noului val de jucatoare tinere care au aparut in circuit si au obtinut rezultate foarte bune. "In antrenamente, sunt foarte buna.…

- Simona Halep se afla tot mai aproape de debutul în sezonul 2022, fosta lidera a ierarhiei mondiale urmând sa participe la Melbourne Summer Set 1 (4-9 ianuarie). Într-un interviu pentru WTA Insider, sportiva a atins mai multe subiecte importante de discuție.Halep spune ca de-abia…

