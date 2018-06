Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul australian Darren Cahill a stat pana la ora 03.00, in noaptea de miercuri spre joi, pentru a urmari meciurile anterioare ale spaniolei Garbine Muguruza cu Simona Halep si stabili tactica liderului WTA. “Am stat pana la 03.00 dimineata, pentru a urmari meciurile pe care le-au disputat”, a…

- Ce a spus Simona Halep despre finala cu Sloane Stephens. ”Este chiar nemaipomenit”. La conferința de presa de la finalul meciului cu Muguruza, Simona Halep i-a rugat pe ziariștii straini sa nu-i mai aminteasca de faptul ca nu a caștigat niciun trofeu de Mare Șlem pana acum. ”Simt ca am muncit bine,…

- "Putem sa schimbam subiectul, Sa vorbim despre vreme, e atat de frumos afara (razand). Daca voi castiga sambata, va voi spune", a raspuns Simona Halep. Halep spune ca evolutia ei a crescut de la meci la meci si a precizat ca obtinut psihic victoria cu Garbine Muguruza, in semifinalele French…

- ROLAND GARROS 2018. "A jucat la un nivel foarte bun, nu a ratat prea mult, a dat foarte putine puncte gratis, loviturile ei au fost foarte, foarte adanci, a fost constant agresiva. Ea a jucat mult pe lovitura mea de dreapta, am avut schimburi bune de mingi, dar ea a avut succes in ceea cea a facut…

- CTP a plans la TV, dupa calificarea Simonei Halep in finala de la Roland Garros. CTP (Cristian Tudor Popescu) a marturisit, in direct la un post de televiziune, ca nu-și poate stapani lacrimile, dupa calificarea Simonei Halep in finala de la Roland Garros, dupa un meci excepțional impotriva Garbinei…

- Aflata pentru a patra oara in fața primului sau trofeu de Grand Slam din cariera, Simona Halep o va infrunta in finala de la Roland Garros pe americanca Sloane Stephens (10 WTA). Campioana in 2017 la US Open, Stephens a invins-o in semifinale pe Madison Keys (SUA, 13 WTA), scor 6-4, 6-4.

- Daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, a fost invinsa, luni, cu scorul de 7-6 (5), 6-3, de rusoaica Daria Kasatkina, locul 14 mondial, in optimile de finala ale French Open. Kasatkina s-a impus…

- Belarusa Victoria Azarenka revine in Europa cu fiul sau. Fostul lider mondial al tenisului feminin, blocata luni de zile in Statele Unite pentru a se ocupa de batalia judiciara in vederea custodiei fiului sau, a confirmat luni pe Twitter ca revine in circuitul european cu ocazia turneului de la Madrid…