Stiri pe aceeasi tema

- Absenta de la US Open, jucatoarea de tenis Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, a participat marți, 8 septembrie, la botezul nepoțelului ei, Stere, fiul fratelui Nicolae, a dezvaluit 27 Sport As.Simona a atras toate privirile la petrecere. Ea a imbracat o rochie cu un model special, cu mai multe imprimeuri,…

- Simona a ales sa-si faca suvite blonde si bucle. Cea care a ajutat-o in acest demers a fost o buna prietena de-ale ei, hairstylista Laura Elena. Simona Halep (2 WTA, 28 de ani) va mai da greutate circuitului WTA in urmatorii ani, dupa cum sustine Ion Tiriac, presedintele Federatiei Romane de Tenis.…

- Ion Țiriac (81 de ani) a comentat, in exclusivitate pentru GSP.ro, decizia Simonei Halep (28 de ani, 2 WTA) de a sari peste US Open și a pus lupa pe programul imediat al numarului doi mondial. Miliardarul vorbește despre parcursul lui Halep de la Praga, despre șansele ei la Roland Garros, dar și despre…

- In finala turneului de la Praga, Simona Halep a invins o pe belgianca Elise Mertens. Dupa turneul din capitala Cehiei, campioana din Constanta si a respectat o promisiune. Campioana constanteana Simona Halep a castigat turneul de la Praga, prima intrecere oficiala la care a participat dupa pauza cauzata…

- Simona Halep este noua campioana de la Praga și s-a aruncat in fluviul Vltava pentru a sarbatori. Campioana romanca a promis ca se va arunca in fluviu, daca va lua marele trofeu, și s-a ținut de cuvant. Halep a invins-o in finala pe Elise Mertens, scor 6-2, 7-5. Simona Halep a ajuns la titlul…

- Simona Halep a avut parte de o saptamana de neuitat la Praga. A caștigat titlul la primul turneu de dupa pauza provocata de pandemia de coronavirus și a celebrat cu stil. Dupa 6-2, 7-5 cu Elise Mertens, Simona Halep și-a respectat o promisiune pe care a facut-o jurnaliștilor in timpul unei conferințe…

- Simona Halep și-a amanat revenirea in circuitul WTA, dupa decizia de a nu face deplasarea la Palermo. Astfel, primul turneu al romancei ar urma sa fie la Praga, incepand cu 10 august. In plus, fostul lider mondial a decis sa nu participe la Western & Southern Open, turneu de categorie Premier 5. Halep…

- Simona Halep este in culmea fericirii. Le-a impartasit fanilor sai vestea cea mare cu o postare pe retelele de socializare. Campioana de la Wimbledon este din nou matusa! Pe 19 iulie s-a nascut al doilea copil al fratelui sau, Nicu. Un baietel care a primit numele Stere, acelasi cu al tatalui Simonei.…