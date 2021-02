Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a fost invinsa clar de rusoaica Ekaterina Alexandrova, cu 6-2, 6-1, vineri, in sferturile de finala ale turneului Gippsland Trophy (WTA 500) de la Melbourne, dotat cu premii totale de 565.530 dolari. Halep (29 ani), principala…

- Doua romance s-au calificat in „sferturile" turneului feminin de tenis „Gippsland Trophy" de la Melbourne, dupa succesele de miercuri, 3 februarie, din optimile de finala. Simona Halep (FOTO), principala favorita a intrecerii din Australia, a invins-o cu 2-0 la seturi pe germanca Laura Siegemund, iar…

- Romania va fi reprezentata cu trei echipe in sferturile turneului de tenis Gippsland Trophy, care se desfașoara la Melbourne, Australia. Dupa ce a ajuns in sferturi la simplu, Simona Halep s-a calificat și la...

- ​Simona Halep este în sferturi la "Gippsland Trophy" dupa ce a pierdut doar șase game-uri împotriva celei care o conducea în meciurile directe, Laura Siegemund. Jucatoarea noastra a excelat din nou cu primul serviciu (86%) și a reușit sa duca soarta partidei în…

- Perechea formata din Simona Halep (2 WTA) și Daria Gavrilova (Australia, 445 WTA) a invins fara emoții echipa formata din Belinda Bencic (11 WTA) și Barbora Strycova (37 WTA), scor 6-2, 6-2, intr-un meci din turul 1 al probei de dublu de la Gippsland Trophy, turneu organizat in Melbourne. Partida a…

- In her opening WTA match of 2021, Romanian tennis player Simona Halep, world number two, won her first match of the season at the Gippsland Trophy on Monday 6-4 6-4 against Russian Anastasia Potapova - in the round of 32 of the 565,530-USD tournament in Melbourne, Australia, according to AGERPRES.…