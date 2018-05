Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep joaca cu Elina Svitolina in finala de la Roma. Cele doua tenismene au jucat si anul trecut finala de la Roma. Atunci, Simona Halep a fost infranta, dupa ce a suferit o accidentare in timpul partidei.Simona Halep, numarul unu mondial, s a calificat in finala turneului WTA de la Roma, dotat…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, și Elina Svitolina (23 de ani), pozitia a 4-a in lume, se vor intalni, astazi, de la ora 14:00, in finala turneului de la Roma. Aceasta va fi reeditarea ultimului act din 2017, cand jucatoarea din Ucraina s-a impus in trei seturi, 4-6, 7-5, 6-1, dupa ce sportiva…

- Simona Halep – Elina Svitolina, in finala turneului de la Roma. Halep, locul 1 WTA, va disputa, duminica, de la ora 14 finala turneului de la Roma impotriva jucatoarei din Ucraina, Elina Svitolina, numarul 4 WTA. Halep – Svitolina, finala de la Roma. Simona a invins-o in femifinale, sambata, pe Maria…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, campioana en titre si favorita numarul 4, s-a calificat in finala turneului WTA de la Roma, invingand-o in doua seturi, 6-4, 6-3, pe estoniana Anett Kontaveit, in prima partida din penultimul act al acestei competitii, dotata cu premii totale de 3.351.729…

- Svitolina a trecut de estona Anett Kontaveit, locul 26 WTA, scor 6-4, 6-3. In finala, Svitolina o va intalni pe invingatoarea meciului dintre Simona Halep, locul 1 WTA, si Maria Sarapova, locul 40 WTA.

- Elina Svitolina (23 de ani, locul 4 WTA) s-a calificat in finala turneului de la Roma, dupa ce a invins-o astazi pe Anett Kontaveit (22 de ani, locul 26 WTA) cu 6-4, 6-3. in ultimul act al competiției, ucraineanca o va infrunta duminica, 20 mai, pe caștigatoarea semifinalei Simona Halep – Maria Sharapova…

- Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) o va intalni pe Maria Sharapova (31 de ani, locul 40 WTA) in semifinalele turneului de la Roma . Partida se va disputa sambata, 19 mai, incepand cu ora 17.00. Simona Halep și Maria Sharapova s-au intalnit de opt ori pana acum, bilanțul fiindu-i net favorabil rusoaicei,…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, numarul unu mondial si principala favorita a turneului WTA de la Stuttgart, o va intalni in optimile de finala pe Magdalena Rybarikova Slovacia , care a dispus cu 6 2, 6 2 de rusoaica Daria Kasatkina, luni, in prima runda a competitiei dotate cu premii totale de…