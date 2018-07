Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa dramatic de taiwaneza Su-Wei Hsieh cu 3-6, 6-4, 7-5, sambata, in runda a treia a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului.(CITEȘTE ȘI: VIDEO STUPEFIANT REALIZAT LA 3 DIMINEAȚA INTR-UN RESTAURANT DIN BUCUREȘTI. AM FILMAT-O PE PARIS HILTON IN ACEEAȘI TOALETA CU UN BRUNET […] The post Simona Halep a parasit turneul de la Wimbledon, dupa ce a fost invinsa dramatic in turul al treilea! appeared first on Cancan.ro .