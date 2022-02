Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) a invins-o pe Gabriela Ruse (24 de ani, 59 WTA), scor 6-3, 6-2, si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Dubai. Simona Halep va juca in turul urmator cu Ons Jabeur (10 WTA), ultimul cap de serie ramas in competitie. Tunisianca a avut nevoie de 67…

- Se pare ca partidele din Simona Halep și Gabriela Ruse nu mai produc niciun fel de suspans, asta pentru ca, de fiecare data, rezultatul este același. Miercuri seara, la Dubai, Simona a bifat o boua victorie impotriva conaționalei sale, scor 6-3, 6-2, dupa un meci in care a controlat ostilitațile. Cu…

- Ons Jabeur este singura jucatoare care și-a respectat statutul de favorita la turneul de categorie WTA 500 de la Dubai. Sportiva din Tunisia s-a calificat in sferturi dupa ce a trecut de Jessica Pegula (14 WTA).

- Elena-Gabriela Ruse (locul 59 WTA, venita din calificari) a invins-o pe spaniola Paula Badosa (locul 5 WTA si cap de serie numarul 3), in runda inaugurala a turneului de categorie WTA 500 de la Dubai. Ruse a castigat primul set, scor 6-3 și l-a pierdut pe al doilea, cu 5-7. In actul decisiv, Ruse a…

- Simona Halep, locul 22 WTA, va evolua, luni, cu americanca Alison Riske, locul 55 WTA, beneficiara a unui wild card, in turul I al turneului de categorie WTA 500 de la Dubai. Meciul este primul in sesiunea de seara de pe terenul central si va incepe nu inainte de ora 17.00, informeaza Mediafax.Tot…

- Simona Halep, 30 de ani, 15 WTA, o va intalni pe sportiva brazilianca Beatriz Haddad Maia, 25 de ani, 83 WTA, in turul II la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Meciul dintre cele doua va juca joi, organizatorii urmand sa anunțe ora de start, informeaza Gazeta Sporturilor.Simona Halep…

- Elena-Gabriela Ruse (locul 82 WTA), venita din calificari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Sydney. Ruse a invins-o pe poloneza Magdalena Frech (locul 105 WTA,) o jucatoare de asemenea venita din calificari, scor 6-2, 3-6, 6-4. Meciul a durat doua ore si 19…

- Simona Halep (locul 20 WTA si cap de serie numarul 2) a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-4, 6-2, pe australianca Destanee Aiava (locul 316 WTA), venita din calificari, obținand accederea in optimile de finala ale Melbourne Summer Set 2, o competitie de categorie WTA 250. Halep a inceput partida cu…