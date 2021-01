Simona Halep, 29 de ani, a inceput fericita Noul An. Numarul 2 WTA a postat vineri pe Instagram primele fotografii, insoțite de mesajul ”Nice to see you 2021 (Ma bucur sa te vad 2021). Dupa 15 ani din nou acasa de 1 ianuarie...”.Sportiva din Constanța a anunțat ca va participa la turneul de la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, care va avea loc intre 5 și 13 ianuarie. Este prima competiție programata in circuitul feminin de tenis, dupa ce alte doua turnee internaționale, Shenzhen (China) și Auckland (Noua Zeeland), au fost anulate. View this post on Instagram A post shared by Simona Halep (@simonahalep)…