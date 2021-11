Simona Halep a ieșit din Top 20 WTA dupa 8 ani. Ce se intampla acum! Timp de 8 ani, Simona Halep s-a numarat printre cele mai bune 20 de tenismene din lume. Ea a ocupat poziții importante in Top 20 WTA in toți acești ani. In prezent, romanca ocupa locul 22 in clasamentul WTA. Asta dupa ce a pierdut finala de la Transylvania Open, fiind invinsa de Anett Kontaveit. Cum a ajuns insa Simona in aceasta postura? Caderea se datoreaza accidentarilor pe care sportiva le-a avut in ultima vreme. Pe locul 21, cu o poziție inaintea Simonei, se claseaza Emma Raducanu. Ce inseamna insa acest lucru pentru Simona…