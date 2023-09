Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a primit o veste teribila marți, din partea Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului (ITIA): a fost suspendata 4 ani pentru dopaj! Avand in vedere ca jucatoarea noastra are 31 ani, aceasta suspendare ar putea insemna finalul carierei pentru fosta campioana de la Wimbledon…

- Simona Halep a fost suspendata patru ani de tenis in urma testului pozitiv cu Roxadustat de la US Open, dupa ce a fost audiata la finalul lunii iunie de catre tribunalul Sport Resolutions. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS, anunța GSP.Decizia a fost anunțata…

- Simona Halep a fost suspendata din tenis pentru o perioada de 4 ani.Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA) poate confirma ca un tribunal independent a suspendat-o pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep pentru o perioada de patru ani, ca urmare a unor incalcari ale Programului antidoping…

- Simona Halep a fost suspendata timp de patru ani pentru dopaj. Decizia, luata de un tribunal independent, a fost anuntata, astazi, de ITIA. Simona Halep a fost judecata pentru doua acuzatii de dopaj, una referindu se la substanta roxadustat, depistata in timpul unui test de rutina efectuat la US Open…

- Simona Halep și-a aflat pedeapsa in scandalul de dopaj, dupa ce a fost audiata la finalul lunii iunie de catre tribunalul Sport Resolutions. Romanca va lipsi 4 ani din circuit, ca urmare a testului pozitiv cu Roxadustat de la US Open. ITIA a facut anunțul. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana…

- Simona Halep și-a aflat pedeapsa in scandalul de dopaj, dupa ce a fost audiata la finalul lunii iunie de catre tribunalul Sport Resolutions. Romanca va lipsi 4 ani din circuit, ca urmare a testului pozitiv cu Roxadustat de la US Open.

- Simona Halep (31 de ani) a primit o suspendare de 4 ani in cazul de dopaj. ITIA a facut anunțul. Decizia nu este definitiva. Dubla campioana de Grand Slam poate face apel la TAS. A trecut mai bine de un an de la ultimul meci jucat de Simona Halep in circuitul WTA, eșecul suferit pe 29 august 2022 in…

- La aproape un an de la ultimul meci oficial la US Open 2022, Simona Halep a vorbit despre perioada lunga in care a așteptat sa fie audiata de tribunalului Sport Resolution, in cazul sau de dopaj.