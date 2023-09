Stiri pe aceeasi tema

- ITIA (Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului) a emis marți dupa-masa verdictul in cazul de dopaj al Simonei Halep.Sportiva din Romania nu mai figureaza in clasamentul WTA și nu a mai evoluat din data de 7 octombrie 2022, cand a fost testata pozitiv la substanța Roxadustat in cadrul turneului…

- Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) a anuntat ca un tribunal independent a suspendat-o pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep pentru o perioada de patru ani, ca urmare a unor incalcari ale Programului Anti-Doping in Tenis (TADP). Halep a fost suspendata provizoriu din octombrie…

- Simona Halep a fost suspendata din tenis pentru o perioada de 4 ani.Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA) poate confirma ca un tribunal independent a suspendat-o pe jucatoarea romana de tenis Simona Halep pentru o perioada de patru ani, ca urmare a unor incalcari ale Programului antidoping…

- Simona Halep nu va afla in viitorul apropiat decizia tribunalului independent Sports Resolutions in cazul de dopaj care o vizeaza. Jucatoarea de tenis a anunțat joi seara in mediul online ca hotararea „va fi amanata și mai mult”, relateaza GSP.ro.„Astazi am aflat ca decizia in cazul meu, pe care o așteptam…

- Simona Halep, locul 55 in clasamentul WTA, suspendata provizoriu pentru dopaj, apare pe lista preliminara a turneului US Open din acest an, informeaza Gazeta Sporturilor. Este pentru prima data cand sportiva apare pe lista preliminara a unui turneu din anul 2023.Simona Halep a fost introdusa pe lista…

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase (76 de ani) a vorbit despre situația Simonei Halep (31 de ani, numarul 50 WTA), jucatoare care a fost audiata zilele trecute la Londra de catre cei de la Sports Resolutions, un for care se ocupa de soluționarea litigiilor in sport. Halep a fost suspendata in toamna…

- Au inceput, in sfarsit, audierile in urma acuzatiilor de dopaj pe care Agentia Internationala de Integritate a Tenisului ITIA I le a adus Simonei Halep.Jurnalistul Dragos Suciu a precizat ca sportiva din Constanta a fost audiata la Londra, iar verdictul ar trebui sa vina peste doua saptamani. ...

- Ilie Nastase (76 de ani), primul #1 din istoria ATP, a lansat acuzații serioase in direcția celor de la ITF, instituție despre care spune ca tergiverseaza cu buna știința judecarea cazului de dopaj in care e implicata Simona Halep. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala…