- Simona Halep, 3 WTA, este calificata in turul III la Australian Open, unde o va intalni, sambata dimineața, pe kzaha Yulia Putintseva, 38 WTA.Sportiva din Constanța este cotata acum a treia favorita la cucerirea trofeului, alaturi de Petra Kvitova, cu o cota de 7.Asta dupa ce, vineri, au parasit competiția…

- Simona Halep a coborât o poziție în ierarhia mondiala, jucatoarea nascuta la Constanța ocupând locul 4 începând cu aceasta saptamâna. Cu 5.461 de puncte, Halep a fost devansata de Naomi Osaka (5.496 de puncte). Lider se menține Ashleigh Barty, în timp ce pe…

- Aflata de luni pe locul 4 in topul jucatoarelor profesioniste de tenis, Simona Halep, 28 de ani, debuteaza in noul an in turneul de la Adelaide (Australia).La competiția programata intre 13 și 19 ianuarie, Simona Halep va juca direct in turul doi cu invingatoarea din partida dintre Ajla Tomljanovici…

- Ana Bogdan a urcat șapte locuri în clasamentul WTA, ea aflându-se în acest moment pe locul 98 în lume. În urma acestei modificari din ierarhie, România are din nou trei sportive în TOP 100 WTA. Dupa o pauza de aproape 11 luni, Ana a revenit în…

- Simona Halep, 28 de ani, 4 WTA, a avut in 2019 un an financiar de excepție, in care sportiva din Constanța a caștigat o gramada de bani din tenis și din publicitate.Potrivit americanilor de la Forbes, sportiva clasata pe locul 4 in topul jucatoarelor profesioniste de tenis ocupa acelați loc, 4 și in…

- Câștigatoare de Grand Slam, Simona Halep și Bianca Andreescu au fost nominalizate de WTA la titlul de cea mai buna jucatoare a anului 2019. Pe lista se mai afla Ashleigh Barty, Naomi Osaka și Karolina Pliskova. Cu excepția Karolinei Pliskova, celelalte patru nominalizate sunt de fapt câștigatoare…

- Simona Halep (5 WTA, 28 de ani) a fost invinsa de Karolina Pliskova (2 WTA, 27 de ani), scor 0-6, 6-2, 4-6, și s-a oprit in faza grupelor la Turneul Campioanelor. Jo Durie (59 de ani), fosta semifinalista la Roland Garros și Wimbledon, a criticat modul in care Cahill a ales sa o „trezeasca” pe Halep.…

- SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING DIGI SPORT. Simona Halep lupta astazi pentru calificarea in semifinalele Turneului Campioanelor cu Karolina Pliskova, insa una dintre mizele confruntarii nu este numai accederea in penultimul act, ci și un salt important in clasamentul…