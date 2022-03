Stiri pe aceeasi tema

Simona Halep, locul 26 WTA si cap de serie numarul 24, va evolua, in noaptea de vineri spre sambata, cu poloneza Iga Swiatek, locul 4 WTA si cap de serie numarul 3, in semifinalele turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells.

Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 26 WTA, cap de serie nr. 24) s-a calificat in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California, SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 8.584.055 de dolari. In sferturi, constanteanca a spulberat-o,

Simona Halep, locul 26 WTA si cap de serie numarul 24, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Sorana Cirstea, locul 27 WTA si cap de serie numarul 26.

Simona Halep, locul 26 WTA si cap de serie numarul 24, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu scorul de 6-3, 6-4, pe jucatoarea americana Cori Gauff, locul 17 WTA si cap de serie numarul 16. Halep va juca in optimi cu Sorana

Simona Halep, locul 26 WTA, a fost eliminata, marti, in primul tur al competitiei demonstrative organizate inainte de startul turneului de la Indian Wells