- Simona Halep (1 WTA) și Karolina Pliskova (6 WTA) se vor duela astazi in cadrul turneului Premier Mandatory de la Madrid, miza fiind calificarea in semifinalele competiției. Singurul meci disputat pe zgura de cele doua jucatoare a avut loc in 2017, in semifinalele de la Roland Garros (a fost 6-4, 3-6,…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Madrid si o va intalni pe Karolina Pliskova (Cehia, 6 WTA), sora celei pe care a eliminat-o in optimi, Krystina. Liderul mondial spune ca se asteapta la un meci greu si ca va stabili impreuna cu Darren Cahill cum va aborda partida…

- Wozniacki a fost invinsa de Bertens cu scorul de 6-2, 6-2. Kiki Bertens o va intalni in sferturile de finala pe castigatoarea meciului dintre rusoaica Maria Sarapova, numarul 52 mondial, si sportiva franceza Kristina Mladenovic, locul 22 WTA. Liderul mondial Simona Halep este calificata in sferturi,…

- Liderul tenisului feminin mondial, Simona Halep, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.685.828 euro, dupa ce a invins-o cu 6-1, 6-4 pe Kristyna Pliskova (Cehia).

- Simona Halep si Sorana Cirstea au invins in meciurile de duminica, in turneul Premier Mandatory de la Madrid, calificandu-se in turul secund. Sorana Cirstea (35 WTA) a invins-o duminica pe Katerina Siniakova (Cehia, 51 WTA), scor 6-4, 2-6, 6-4, calificandu-se in turul secund al turneului…

- Sorana Cirstea și Simona Halep s-au calificat astazi in turul secund al turneului Premier Mandatory de la Madrid. Cirstea (35 WTA) a invins-o pe Katerina Siniakova (Cehia, 51 WTA), scor 6-4, 2-6, 6-4. La randul ei, Simona Halep, locul 1 ...

- Irina-Camelia Begu, locul 36 WTA, a fost eliminata, sambata, in turul doi al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells, de sportiva ceha Karolina Pliskova. Pliskova, locul 5 WTA si cap de serie numarul 5, s-a impus, scor 7-6 (4), 6-1, dupa o ora si 33 de minute, scrie news.ro.…

- * Antrenorul Patrick Mouratoglou a anuntat programul de competitii al Serenei Williams in acest an, care include evolutii la turneele pe zgura de la Madrid, la care Simona Halep a castigat ultimele doua editii, Roma si Roland Garros, la ultimele doua turnee romanca fiind finalista. Fostul lider WTA…