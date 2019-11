Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Turneul Campioanelor, competiție in care a fost eliminata in faza grupelor, Simona Halep, 28 de ani, și-a luat o vacanța prelungita. Sportiva clasata pe locul 4 in topul jucatoarelor profesioniste de tenis a ales sa faca turul Europei, impreuna cu iubitul ei, Toni Iuruc, 40 de ani. Dupa ce a vizitat…

- Simona Halep (28 de ani, locul 4 WTA) și Toni Iuruc au stabilit in vacanța din Maldive toate planurile pentru nunta, care se anunța de pe acum evenimentul anului 2020. Nunta, cel mai probabil, va avea loc dupa ultimul mare Grand Slam al anului urmator, in luna septembrie, la Constanța. Sigur ca de…

- A fost ceruta in casatorie, iar acum se pregateste sa faca urmatorul pas! Simona Halep (28 de ani), locul 5 WTA, a vorbit deschis despre momentul in care isi va uni destinele de cele ale lui Toni Iuruc, iubitul sau.

- Ediția premiera a celui mai nou show de umor de la Antena 1, Antitalent, difuzata pe 20 octombrie, de la 21:00, va debuta cu un moment cu totul și cu totul special. Andreea Marin, invitata in platou, va primi o cerere in casatorie din partea prezentatorului emisiunii, Dan Bittman: ”Toata viața am fost…

- Star News. Simona Halep isi pune pirostriile. Se pare ca tenismena a fost ceruta de sotie de iubitul ei, Toni Iuruc, iar ea, bineinteles, a spus da din toata inima. Simona a fost ceruta in casatorie in mare secret, iar daca nici acesta nu mai este gestul suprem de iubire, atunci nu stim ce altceva ar…

- Simona Halep a fost ceruta de soție de catre iubitul sau, omul de afaceri, Toni Iuruc. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni de zile și, iata, au decis sa faca pasul urmator. Simona Halep, in varsta de 28 de ani, și Toni Iuruc, in varsta de 40 de ani, s-au logodit in secret.…

- De ceva timp, campioana Simona Halep traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Toni Iuruc, un afacerist cu 13 ani mai mare. Cei doi sunt gata de urmatorul pas! Sportiva a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Toni Iuruc.

- O tanara in varsta de 23 de ani, a murit la Paris in luna aprilie, chiar inainte sa fie ceruta in casatorie de iubitul ei, cel alaturi de care se afla in vacanta in Franta. Acum, dupa aproape cinci luni de la tragedie, Andrei s-a intors in locul unde și-a pierdut iubita.