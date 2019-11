Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Decebal Radulescu a anuntat in aceasta seara pe pagina sa de Facebook ca, la un club din Mamaia, se desfasoara petrecerea de logodna a Simonei Halep cu Toni Iuruc. In acest moment, la Club Riva Cafe del Mar din statiunea Mamaia, are loc petrecerea de logodna a Simonei Halep cu Toni Iuruc.…

- Simona Halep, 28 de ani, a fost ceruta in casatorie de Toni Iuruc, 40 de ani, iar petrecerea are loc chiar in aceasta seara. Cei doi indragostiți sarbatoresc evenimentul alaturi de apropiați la un club din Mamaia. „Totul a fost ținut strict secret. In tradiția machidonilor , evenimentului de acest gen…

- Impreuna cu iubitul ei, Toni Iuruc, Simona Halep a stabilit sa se casatoreasca in toamna anului viitor. Conform wowbiz.ro, cei doi au programat nunta in septembrie 2020, la Constanța, unde vor avea in jur de 1.000 de invitați, printre care multe personalitați din lumea sportului. ”Simona iși dorește…

- Simona Halep, 28 de ani, a plecat in vacanta cu iubitul ei, Toni Iuruc, imediat dupa eliminarea de la Turneul Campioanelor 2019, scrie romaniatv.net. Cei doi au ales o destinatie exotica, in Insulele Maldive. Simona Halep se mentine in forma prin plimbarile zilnice pe care le face cu bicicleta, lucru…

- Star News. Simona Halep isi pune pirostriile. Se pare ca tenismena a fost ceruta de sotie de iubitul ei, Toni Iuruc, iar ea, bineinteles, a spus da din toata inima. Simona a fost ceruta in casatorie in mare secret, iar daca nici acesta nu mai este gestul suprem de iubire, atunci nu stim ce altceva ar…

- Simona Halep a fost ceruta de soție de catre iubitul sau, omul de afaceri, Toni Iuruc. Cei doi traiesc o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni de zile și, iata, au decis sa faca pasul urmator. Simona Halep, in varsta de 28 de ani, și Toni Iuruc, in varsta de 40 de ani, s-au logodit in secret.…

- De ceva timp, campioana Simona Halep traieste o frumoasa poveste de dragoste cu Toni Iuruc, un afacerist cu 13 ani mai mare. Cei doi sunt gata de urmatorul pas! Sportiva a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Toni Iuruc.

- Discreta din cale afara cand vine vorba de iubirile ei, Simona Halep a avut parte, de curand, de o surpriza din partea lui Toni Iuruc. Mai exact, omul de afaceri a ingenuncheat in fata ei si i-a pus intrebarea la care, probabil, visa, ea raspunzand emotionata: "DA". Si, imediat ce a acceptat cererea…