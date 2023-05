Stiri pe aceeasi tema

- „Agentia Internationala de Integritate a Tenisului (ITIA) confirma ca jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost acuzata de incalcare suplimentara si separata a Programului... The post Simona Halep, acuzata de a doua incalcare a regulamentului antidoping, din cauza „neregulilor in pasaportul sau…

- Simona Halep, 31 de ani, suspendata din 22 octombrie 2022 dupa ce a fost depistata pozitiv cu Roxadustat la US Open, infrunta acum o acuzație diferita, a anunțat Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului (ITIA). Gazetarul Cristian Tudor Popescu a reacționat dupa vestea potrivit careia pașaportul…

- ITIA (n.r. Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului) a postat vineri un comunicat de presa in care o acuza pe Simona Halep de nereguli in pașaportul sau biologic (ABP). La scurt timp, fosta lidera WTA a avut o reacție clara in care a precizat ca se simte neajutorata, in condițiile in care trei…

- Dupa 6 luni de tacere, Simona Halep a facut primele declarații in scandalul de dopaj cu Roxadustat, intr-un interviu acordat site-ului Tennis Majors, al carui cofondator este chiar Patrick Mouratoglou, propriul sau antrenor. Simona Halep a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate…

- Intr un interviu acordat "Tennis Majorsldquo;, Simona Halep si a exprimat, printre altele, nemultumirea ca judecarea cazului ei intarzie.Jucatoarea din Constanta fost suspendata provizoriu de Agentia Internationala de Integritate a Tenisului ITIA , dupa ce, anul trecut, in luna octombrie, testul sau…

