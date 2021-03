Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva de 22 de ani e in centrul atentiei la Sankt Petersburg, nu doar datorita parcursului ei superb de pana acum, ci si pentru ca se afla intr-o postura rar intalnita la un turneu international.

- Simona Halep, un exemplu de tarie de caracter și de motivație! Sportiva noastra a facut un nou meci mare la Australian Open, de data aceasta cu Iga Swiatek și s-a calificat in sferturile competiției de la „Antipozi“. A fost o victorie grea, in trei seturi, scor 3-6, 6-1, 6-4, iar Simona și-a luat, astfel,…

- Simona Halep (29 de ani, 2 WTA) a invins-o rusoaica Veronika Kudermetova (23 de ani, 36 WTA), scor 6-1, 6-3, și s-a calificat in optimile de finala de la Australian Open 2021. Cronica meciului Simona Halep - Veronika Kudermetova! Halep va juca in optimile de finala cu invingatoarea dintre Iga Swiatek…

- Campioana din Constanta a invins o pentru a patra oara din tot atatea meciuri pe sportiva australiana. Simona Halep a sustinut astazi meciul din turul doi de la Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului. Aflata pe locul doi in clasamentul mondial si a doua favorita a intrecerii de la Antipozi,…

- Simona Halep a fost intrebata, sambata, intr-o conferinta de presa la Melbourne, cum a reusit sa se mentina in Top 10 WTA in ultimii 7 ani, iar jucatoarea romana a raspuns ca in ultimul timp considera tenisul ca fiind un job, desi are pasiunea si placere pentru acest sport, noteaza news.ro. "Am fost…

- Antrenorul Sven Groenveld a postat pe Twiter un mesaj ironic, facand referire la absența de pe rețelele de scoializare a sportivilor aflați in carantina, in Australia la Adelaide. Sorana Cirstea s-a aratat de acord cu mesajul acestuia. Turneul Australian Open 2021 urmeaza sa inceapa pe data de 8 februarie.…

- Simona Halep a fost portretul focalizarii și al energiei pozitive, scria presa internaționala, cand caștigala Wimbledon in 2019. Sportiva romanca a reușit in acești ani de cariera sportiva una din cele mai mari performanțe. Au existat de-a lungul anilor performanțe in tenisul mondial. Dar Simona a reușit…

- Indragita sportiva romanca incheie anul 2020 la inalțime. Simona Halep a obținut o noua performanța extraordinara, fiind jucatoarea din tenisul feminin cu cel mai bun procentaj al seturilor caștigate in acest an. Simona Halep, performanța fabuloasa la final de an Potrivit SpotMedia.ro, Simona Halep…