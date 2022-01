Simona Halep a cucerit titlul la Melbourne Summer Set 1

Stiri pe aceeasi tema

- Firicel Tomai, unul dintre primii antrenori ai Simonei Halep (30 de ani, 20 WTA), a vorbit dupa succesul obținut de romanca la Melbourne Summer Set 1, scor 6-2, 6-3 in finala cu Veronika Kudermetova (24 de ani, 31 WTA). Halep se pregatește de Australian Open (17-30 ianuarie), iar Firicel Tomai crede…

- Tenismena din Constanta a decis sa se retraga de la turneul de la Sidney dupa ce s a calificat in finala turneului Melbourne Summer Set 1.De retragerea Simonei Halep profita Jaqueline Cristian care a intrat astfel pe tabloul principal de la Sydney, de categorie WTA 500, iar in runda inaugurala pe Priscilla…

- Simona Halep s-a calificat, sambata, in finala turneului Melbourne Summer Set 1 (WTA 250), dotat cu premii totale de 239.477 de dolari americani, dupa ce a caștigat cu 6-3, 6-2 partida cu chinezoaica Qinwen Zheng. Halep (30 ani, 20 WTA), a doua favorita, a castigat fara emotii, dupa o ora si 24 de minute.Romanca…

- Perechea Irina Begu/Nina Stojanovici (Romania/Serbia), cap de serie numarul 3, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 2. Begu si Stojanovici au invins, miercuri, in runda inaugurala, cu scorul de 7-6 (4), 6-4, cuplul Beatriz Haddad Maia/Nuria…

- Simona Halep, locul 20 WTA si cap de serie numarul 2, va debuta, miercuri, in sezonul 2022, la simplu, in competitia de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 1. Simona Halep va evolua, nu inainte de ora 11.30, pe Rod Laver Arena, cu australianca Destanee Aiava, locul 316 WTA, venita din calificari,…

- Sorana Cirstea, locul 39 WTA si cap de serie numarul 5, a inceput anul 2022, cu o victorie obtinuta in mai putin de 50 de minute și s-a calificat in optimile de finala ale Melbourne Summer Set 2. Ea a invins-o, marti, cu scorul de 6-0, 6-0, pe rusoaica Varvara Graceva, locul 77 WTA, dupa […] The post…

- Simona Halep joaca, marți, in optimile turneului de la Linz cu Aliksandra Sasnovich, locul 88 WTA. Imediat dupa partida Simonei, va intra in arena Emma Raducanu, care va evolua impotriva chinezoaicei Xinyu Wang, locul 106 WTA. Partida in care va evolua Halep, va incepe in jurul orei 17.00. In cazul…

- Simona Halep iși continua coborarea lina in ierarhia mondiala a tenisului feminin. Dupa 7 ani și jumatate petrecuți fara pauza intre primele zece jucatoare ale lumii, sportiva nascuta la Constanța a ajuns pe locul 19 WTA, cedand alte doua poziții in ultima saptamana, in urma rezultatelor inregistrate…