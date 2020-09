Simona Halep a cucerit Roma!

Simona Halep a incheiat in forța turneul premier de la Roma, invingand-o pe Karolina Pliskova, care a abandonat in setul al doilea la scorul de 6-0, 2-1 in avantajul Simonei. Jucatoarea noastra a aratat foarte bine pe teren, cu un joc puternic și imposibil de oprit, asemanator cu forța aratata in victoria cu Serena Williams. Pliskova a fost incapabila sa blocheze loviturile Simonei și sa caștige vreun joc. Dupa setul pierdut la zero, Pliskova a inceput slab setul secund și nu a reușit sa iși caștige serviciul. A recuperat insa in jocul al doilea, cand a facut un break și a caștigat singurul game…