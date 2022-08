Simona Halep a coborât un loc în clasamentul WTA. Sorana Cîrstea a urcat două locuri Simona Halep a coborat un loc in clasamentul WTA dat publicitatii luni si este pe locul 7, cu 3.255 puncte. Constanțeanca a facut rocada cu belarusa Arina Sabalenka, care a ajuns pana in semifinalele turneului de la Cincinnati. La turneul American Halep nu a mai putut participa, din cauza unei accidentari. Urmatoarea jucatoare din Romania aflata in clasament este Irina-Camelia Begu, care se mentine pe locul 34, cu 1384 puncte. Sorana Cirstea a urcat doua locuri si este pe 38, cu 1330 puncte. Ana Bogdan a coborat un loc si acum ocupa pozitia 65, cu 910 puncte. Jaqueline Cristian este pe locul 76,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

