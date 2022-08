Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a cucerit duminica titlul cu numarul 24 din cariera, dupa ce s-a impus in finala de la Toronto (WTA 1000). Dupa meciul cu Beatriz Haddad Maia, fosta lidera mondiala le-a mulțumit fanilor, copiilor de mingi, dar și antrenorului Patrick Mouratoglou.

- Potrivit WTA, romanca ar putea chiar sa urce pe locul 6 daca va castiga turneul. Simona Halep s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto, invingand-o in semifinale pe americanca Jessica Pegula, locul 7 WTA si cap de serie 7, scor 2-6, 6-3, 6-4, in doua ore si 14…

- Simona Halep (locul 15 WTA si favorita 15) s-a calificat, sambata, in finala turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto. Jucatoarea romana de tenis a invins-o in semifinale pe americanca Jessica Pegula (locul 7 WTA si cap de serie 7), scor 2-6, 6-3, 6-4. Meciul a durat doua ore si 14 minute. “Nu…

- Cați bani a caștigat Simona Halep la Toronto. Fostul lider mondial arata o forma buna in Canada, dupa abandonul cauzat de caldura, de saptamana trecuta, la Washington. Romanca a ajuns deja in optimi, dupa ce s-a impus in doua seturi in fiecare din primele doua partide de pana acum. Simona Halep poate…

- Simona Halep (30 ani, 15 WTA), cap de serie numarul 15, s-a calificat fara emoții, luni, in runda a doua a turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari. In runda inaugurala, jucatoarea romana de tenis a invins-o pe croata Donna Vekic (26 ani, 82 WTA) cu 6-0, 6-2,…

- Irina Begu (locul 45 WTA) a castigat, duminica seara, turneul de categorie WTA 250 de la Palermo. Jucatoarea romana de tenis și-a adjudecat astfel al cincilea sau trofeu la simplu in circuitul WTA. Begu a invins-o in finala pe jucatoarea italiana Lucia Bronzetti (locul 78 WTA), scor 6-2, 6-2. Meciul…

- Irina Begu (locul 43 WTA) a fost eliminata, vineri, in turul trei al turneului de la Wimbledon. Romnca a fost invinsa de letona Jelena Ostapenko (locul 17 WTA si favorita 12), scor 3-6, 6-1, 6-1. Meciul a durat o ora si 29 de minute. Dintre jucatoarele din Romania tabloul de simplu a ramas doar Simona…

- Nu a fost sa fie o finala 100% romaneasca la turneul pe iarba din Birmingham, dar, din pacate, nici macar una 50% romaneasca. Simona Halep, locul 20 WTA si favorita 2, a fost invinsa de Beatriz Haddad Maia (32 WTA), scor 6-3, 2-6, 6-4, iar Sorana Cirstea, numarul 36 mondial si cap de serie 6, a fost…