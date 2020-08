Stiri pe aceeasi tema

- Pentru victoria din capitala Cehiei, Halep va incasa 25.000 de dolariSimona Halep a invins o pe belgianca Elise Mertens cu 6 2, 7 5, la Praga si castiga astfel primul turneu de tenis, dupa pauza provocata de pandemia de COVID 19.Pentru victoria din capitala Cehiei, Halep va incasa 25.000 de dolari si…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat victoria obținuta de Simona Halep in finala turneului WTA de la Praga, in fața belgiencei Elise Mertens."Toți cei care au vazut partida au vazut o Simona-stanca. Cu lovituri extrem de puternice, plasate, ramanand in control tot meciul, indiferent de evoluția…

- Irina Begu, locul 82 WTA, s-a impus, sâmbata, cu scorul 6-2, 4-6, 6-2, în fața ibericei Sara Sorribes Tormo (84 WTA), în sferturile competiției de la Praga. Pentru un loc în marea finala, Irina se va duela cu Simona Halep.Partida a fost întrerupta din cauza ploii,…

- Simona Halep, numarul 2 mondial și principala favorita a competiției din capitala Cehiei, o va intalni, luni, in primul tur al probei de simplu pe slovena Polona Hercog. Patria Țig va juca impotriva Barborei Krejcikova(Cehia), Irina Begu o va avea ca adversara pe ucraineanca Dayana Yastremska, iar Ana…

- Simona Halep si Horia Tecau au invins perechea Marius Copil/Gabriela Ruse cu 6-3, 6-4, duminica, in meciul de dublu mixt care a incheiat turneul demonstrativ Winners Open, de la Cluj-Napoca. Halep si Tecau, care vor reprezenta Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo in proba de dublu mixt, au obtinut…