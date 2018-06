Stiri pe aceeasi tema

- Meciul carierei pentru Simona Halep a fost ieri in direct la PRO TV! Tenismena a castigat primul Grand Slam din cariera si, dupa ce a fost invinsa de Sharapova (2014) si Ostapenko (2017), Halep aduce anul acesta in Romania trofeul de la Roland Garros, dupa ce a castigat in fata lui Sloane Stephens.

