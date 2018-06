Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a triumfat la Paris, caștigand primul titlu de Mare Șlem din cariera, dupa victoria cu Sloane Stephens, scor 3-6, 6-4, 6-1!!! Dupa 40 de ani, Romania are o noua regina incoronata pe zgura pariziana, Simona Halep cucerind trofeul atins in 1978 de Virginia Ruzici. Roland Garros, 9 iunie 2018,…

- Finala feminina de la Roland Garros, dintre Simona Halep si Sloane Stephens este programata la ora 16:00. Liderul mondial e din nou la un pas de primul titlu de Mare Slem al carierei, scrie Mediafax. La ultima intalnire cu jurnalistii, ambele jucatoare s-au declarat extrem de fericite pentru ca au ajuns…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep disputa astazi finala celebrului turneu de la Roland Garros in compania americancei Sloane Stephens. Puțini știu insa cum a ajuns romanca sa caștige 23,5 milioane de euro doar din tenis și sa se lupte pentru a se menține pe prima poziție in clasamentul WTA.

- Simona Halep joaca, astazi, pentru un prim titlu de Grand Slam, la Roland Garros, dupa ce se afla pentru a patra oara in finala la un turneu de asemenea anvergura, a doua din acest an, dupa Australian Open. Indiferent de rezultatul meciului din finala de la Roland Garros cu Sloane Stephens, Halep…

- Simona Halep a invațat de la belgianca Kim Clijsters cum sa cucereasca un „Mare Șlem" dupa trei finale ratate. „Romanca va caștiga urmatoarele trei Grand Slam-uri ale anului" anticipeaza Mats Wilander.

- Cum vede Martina Navratilova finala WTA de la Roland Garros 2018: ”Simona Halep nu poate juca sa nu piarda, trebuie sa joace la victorie”. Jucatoarea romana Simona Halep, numarul unu mondial in tenisul feminin, trebuie sa joace ofensiv pentru a avea sanse sa castige titlul la Roland Garros, in finala…

- Jucatoarea americana de tenis Sloane Stephens (10 WTA) va fi adversara Simonei Halep in finala turneului de Mare Slem de la Roland Garros, dupa ce a trecut in cea de-a doua semifinala a competitiei, in doua seturi, 6-4, 6-4, de compatrioata sa, Madison Keys (13 WTA). Stephens, 25 de ani, va disputa…

- Sloane Stephens, cap de serie 13, a castigat sambata turneul WTA de la Miami, dotat cu premii de 7,972 milioane dolari, dupa ce a invins-o in finala pe letona Jelena Ostapenko, cap de serie 6, cu 7-6 (5), 6-1. Stephens, campioana de la US Open, s-a impus dupa o ora si 31 de minute si a castigat al 6-lea…