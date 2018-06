Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a caștigat, in premiera, turneul de la Roland Garros! Este primul trofeu de Mare Șlem al liderului mondial, dupa 4 finale jucate de Grand Slam, dintre care 3 la Paris.In fața lui Sloane Stephens, care, in iulie 2017, era pe locul 957 WTA, Halep a pierdut primul set.

- Simona Halep, locul I WTA, a castigat, sambata, turneul de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, in finala, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-1, pe americanca Sloane Stephens, locul 10 WTA. In urma acestui succes, primul din cariera la un grand slam, Halep a devenit prima jucatoare romana care castiga un “major”,…

- Simona Halep se antreneaza pe Chatrier ultima data inainte de cea de-a patra finala de Grand Slam din cariera (a treia de la Paris). Liderul mondial nu are un sparring partner, aceasta poziție fiind luata de Darren Cahill. In tribune au putut fi vazute și primele trei steaguri romanești (cu mai mult…

- In varsta de 25 de ani, Sloane Stephens (10 WTA) se afla la a doua finala de Grand Slam din cariera, urmand sa o intalneasca in ultimul act de la Roland Garros pe Simona Halep (1 WTA). Americanca s-a dovedit a fi de neinvins pana acum in finale: a ajuns de șase ori in ultimul act al unui turneu și a…

- Adrian Marcu, unul dintre foștii antrenori ai Simonei Halep, a vorbit la superlativ despre liderul mondial dupa victoria categorica reușita in semifinale in fața Garbinei Muguruza, scor 6-1, 6-4. Marcu e convins ca Simona va reuși sa-și adjudece trofeul de la Paris in finala cu Sloane Stephens. Simona…

- Aflata pentru a patra oara in fața primului sau trofeu de Grand Slam din cariera, Simona Halep o va infrunta in finala de la Roland Garros pe americanca Sloane Stephens (10 WTA). Campioana in 2017 la US Open, Stephens a invins-o in semifinale pe Madison Keys (SUA, 13 WTA), scor 6-4, 6-4.

- Victorie in doua seturi cu puternica Garbine Muguruza, iar Simona Halep este din nou in ultimul act de la Paris (pentru a treia oara in cariera). Fericita dupa calificarea in finala de la Roland Garros, jucatoarea noastra a vorbit despre duelul cu iberica, despre meciul care va urma și despre cum se…