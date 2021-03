Simona Halep a băgat frica în ea. Ce jucătoare de tenis nu vrea să o confrunte acum Andreea Prisacariu a vorbit intr-un interviu despre tenis și despre jucatoarele care, intr-un fel sau altul, i-au influențat viața. Ce parere are despre o infruntare cu Simona Halep? Andreea Prisacariu se teme de un duel cu Simona Halep Andreea Prisacariu este una dintre cele mai frumoase jucatoare de tenis din Romania. Sportiva a reușit sa […] The post Simona Halep a bagat frica in ea. Ce jucatoare de tenis nu vrea sa o confrunte acum appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

- Returul Superligii la tenis de masa, cea mai importanta competiție naționala inter-cluburi pe echipe, a reunit la start, zilele trecute, la Odorheiu Secuiesc, cei mai buni jucatori din Romania, printre care și componenți ai loturilor naționale de seniori și juniori. Astfel, alaturi de vedeta Bernadette…

- Jucatoarea de tenis Naomi Osaka (Japonia, nr. 3 WTA) s-a calificat in semifinalele Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o, marti, la Melbourne, pe taiwaneza Su-Wei Hsieh (nr. 71 WTA), scor 6-2, 6-2. Partida a durat numai 66 de minute, iar Osaka devine astfel prima…

- Simona Halep a caștigat admirația intregii lumi. Sportiva se bucura de succes pe plan profesional, iar la Australian Open este una dintre cele mai de temut adversare. Ce scrie presa straina despre jucatoarea de tenis? Halep, printre favorite la Australian Open Simona Halep este cu siguranța una dintre…

- Jucatoarea de tenis Andreea Prisacariu, 20 de ani, locul 565 WTA, a postat cateva imagini dintr-o ședința foto provocatoare. Fosta campioana naționala la juniori, Andreea Prisacariu e o prezența aparte printre jucatoarele de tenis din Romania. Ea are nu mai puțin de 21 de tatuaje și un stil rebel care…

- Romania va fi reprezentata cu trei echipe in sferturile turneului de tenis Gippsland Trophy, care se desfașoara la Melbourne, Australia. Dupa ce a ajuns in sferturi la simplu, Simona Halep s-a calificat și la...

- Sorana Cirstea (30 de ani, locul 72 WTA) se alfa in izolare la Melbourne, in așteptarea Australian Open. Sportiva din Romania se vede nevoita sa stea in izolare, dupa ce o parte dintre persoanele care s-au aflat in avionul cu care a venit in Australia au fost depistate pozitiv cu COVID-19. ...