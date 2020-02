Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (locul 2 WTA) a castigat, ieri, trofeul turneului de la Dubai, dupa ce a invins-o in finala pe Elena Ribakina din Kazahstan (locul 19 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-6. Este pentru a doua oara cand romanca este campioana la Dubai, dupa ce s-a impus și in 2015. Simona Halep a avut nevoie de aproximativ…

- Simona Halep s-a calificat in finala de la Dubai, dupa ce a spulberat-o, in semifinale, pe Jennifer Brady. Campioana noastra a castigat primul set dupa doar 36 de minute și a inchis cu 6-2. Al doilea act a fost fara istoric, Halep impunandu-se cu 6-0, dupa numai o ora și doua minute.Halep…

- Simona Halep o intalnește acum pe bielorusa Aryna Sabalenka in sferturile de finala ale turneului de la Dubai.Acum se joaca ultimul meci din sferturile de finala de la Dubai, intre Simona Halep si Aryna Sabalenka.Castigatoarea acestei partide va evolua in semifinale, maine, 21 februarie, nu inainte…