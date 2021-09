Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (30 de ani, locul 15 WTA) va colabora cu antrenorii Adrian Marcu (59 de ani) și Daniel Dobre dupa desparțirea de antrenorul australian Darren Cahill. In urma cu 5 zile, sportiva din Romania a anunțat ca s-a desparțit din nou de antrenorul australian Darren Cahill. Intre timp, Simona a comunicat…

- Ilie Nastase și soția lui, Ioana, sunt alaturi de Simona Halep și Toni Iuruc la cea mai frumoasa zi din viața lor. Paparazzii Spynews, cel mai tare site de știri mondene, sunt prezenți la evenimentul anului, așa ca l-au surprins și pe fostul tenismen care i-a transmis un mesaj Simonei. Iata primele…

- Simona Halep, locul 13 WTA, a invins-o in turul al doilea de la US Open pe slovaca Kristina Kucova, locul 111 in ierarhia tenisului feminin, cu scorul de 6-3, 6-1, potrivit GSP.ro . Romanca in varsta de 29 de ani se va confrunta in turul al treilea cu invingatoarea din partida Elena Rybakina (20 WTA)…