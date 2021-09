Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 11 mondial, a confirmat participarea la turneul Transylvania Open (WTA) care va avea loc in octombrie, au anuntat organizatorii pe pagina de Facebook a competitiei de la Cluj-Napoca. ''Dubla campioana de Grand Slam si-a confirmat oficial prezenta…

- Eliminata în optimi la US Open, Simona Halep a anunțat turneele la care va participa în urmatoarea perioada. Locul 11 WTA, Simona a precizat ca va lua parte și la turneul de la Cluj-Napoca.BNP Paribas Open - Indian Wells, SUA6 - 17 octombrie 2021Categorie "WTA 1000",…

- Emma Raducanu (18 ani, 23 WTA), proaspat caștigatoare la US Open, e așteptata la finalul lui octombrie in Romania, la cel de-al doilea turneu WTA pe care Clujul il va gazdui in 2021. Transylvania Open e programat in perioada 25 octombrie - 1 noiembrie, cu doar o saptamana inainte de Turneul Campioanelor…

- Simona Halep se afla pe tabloul principal al turneului de la Cincinnati, la care aceasta a disputat doua finale in cariera, amandoua pierdute: 1-6, 0-6 cu Garbine Muguruza (Spania) in anul 2017, respectiv 6-2, 6-7(6), 2-6 cu Kiki Bertens (Olanda).

- Simona Halep a fost ultima data pe teren, la Italian Open, suferind o ruptura musculara la gamba piciorului stang, la data de 12 mai. De atunci, era evident ca doar un miracol medical o poate readuce pe teren, in scurt timp.