Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, numarul 2 in ierarhia feminina, a anuntat ca oboseala imensa din ultimii ani au facut-o sa se gandeasca in ultima perioada la retragerea din tenis, chiar daca are doar 29 de ani. Sportiva declara ca va spune stop carierei in momentul in care va iesi din Top 10 WTA, insa si-a linistit numerosii…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 2 in clasamentul WTA, a anuntat intr-un interviu ca se va retrage din activitate in momentul in care va iesi din top 10 mondial, dar a subliniat faptul ca 2-3 ani va mai putea sa joace la nivel inalt, informeaza Agerpres."Am avut senzatia asta ca am obosit in…

- Simona Halep le-a pregatit fanilor tenisului o provocare ucigatoare. Recunoscuta pentru conditia sa fizica si temuta in circuit pentru viteza cu care acopera linia de fund a terenului in defensiva, campioana de la Wimbledon a prezentat un exercitiu pentru „picioare vesele“.

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a participat la o discuție alaturi de Mats Wilander, in cadrul Podcastului „Legendele Tenisului”, gazduit de fostul mare jucator de tenis din Suedia. Cu ocazia acestei perioade lipsite de evenimente sportive, Mats Wilander, in prezent analist pentru Eurosport, a decis…

- Turneul de tenis pe iarba de la Wimbledon, a carui anulare urmeaza sa fie anuntata miercuri, este unicul dintre cele patru Grand Slam-uri care beneficiaza de o asigurare contra pandemiei, care va acoperi astfel pierderile generate de lipsa biletelor si a drepturilor de televizare, relateaza EFE, preluata…

- Fostul dublu campion mondial alaturi de echipa masculina de handbal a Romaniei, Cristian Gațu (74 de ani), se afla internat la Spitalul Militar din Capitala, dupa ce a suferit un atac cerebral. Acesta a efectuat un computer tomograf și i s-a descoperit un cheag de sange la creier de 1.5 mm. Gațu va…

- O noua tragedie in muzica romaneasca. Vicu Stavre s-a stins din viața in urma unui grav accident rutier. Muzican, prezentator de evenimente dar și profesor de tenis, veteranul percuționist a fost unul din primii parteneri de joc ai Simonei Halep.Stavre, ce a cantatdecenii alaturi de Mihai Constantinescu,…

- WTA a anuntat ca nu vor mai avea loc turneele de tenis de la Stuttgart, Istanbul si Praga. Simona Halep confirmase prezenta la turneul de la Stuttgart, care era programat initial in perioada 20-26 aprilie.