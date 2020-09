Simona Halep a trecut fara probleme de primul meci din turneul de la Roma și a acces in optimi. Victoria impotriva italiencei Jasmine Paolini s-a petrecut in doua seturi, 6-3 și 6-4. Numarul doi mondial a avut nevoie de o ora și 20 de minute pentru a o invinge de italianca aflata pe locul 99 in clasamentul WTA. Simona a intrat in turneu direct in turul al doilea, in timp ce Paolini a beneficiat de un wild card pentru a participa la turneu. Halep a inceput slab meciul si a pierdut primele doua ghemuri, apoi a controlat autoritar primul set si si-a dovedit superioritatea si in setul secund, care…