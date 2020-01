Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (28 de ani, 3 WTA) va juca in turul II la Australian Open cu britanica Harriet Dart (23 de ani, 173 WTA), jucatoare venita din calificari. Meciul va avea loc joi dimineața, organizatorii urmand sa anunțe ore de disputare. Dupa ce a trecut de americanca Jennifer Brady (24 de ani, 49 WTA)…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, l-a invins fara probleme in trei seturi, 6-2, 6-3, 6-0, pe bolivianul Hugo Dellien, intr-un meci din primul tur Openului Australiei, disputat marti la Melbourne. Nadal, care lupta pentru al 20-lea sau titlu de Mare Slem, gratie caruia…

- Simona Halep s a calificat in turul al doilea la Australian Open dupa ce a invins o in doua seturi pe Jennifer Brady 49 WTA .Primul set a fost castigat greu de Halep, cu 7 6, insa in al doilea set romanca a invins o pe Brady, scor 6 1, in ciuda durerilor resmtite dupa o cazatura.Amintim ca, Simona Halep…

- Simona Halep debuteaza maine la Australian Open in compania lui Jennifer Brady, o jucatoare in forma la inceput de an și incomoda ca stil. Toate inceputurile sunt grele, iar pentru un jucator de tenis care se confrunta cu un o noua situație aproape in fiecare saptamana ele devin și mai apasatoare, mai…

- Simona Halep (28 de ani), locul 4 WTA, si Jennifer Brady (24 de ani), a 49-a jucatoare de tenis a lumii, reprezentanta Statele Uunite ale Americii, se vor intaani in primult tur al turneului Australian Open, primul Mare Slem al anului. Meciul va avea loc marti, de la ora 10:00, pe arena „Margaret Court”.

- Sorana Cîrstea (74 WTA) s-a calificat, luni, în turul doi de la Australian Open, jucatoarea noastra reușind sa o învinga, scor 6-2, 7-6(5), pe Barbora Strycova (Cehia, 34 WTA).Cîrstea a trecut de favorita numarul 32 dupa un meci de o ora și 34 de minute. În…

- Simona Halep a obținut prima victorie in 2020, dupa 6-4, 7-5 in fata australiencei Ajla Tomljanovic, marti, in optimi turneului de tenis de la Adelaide (Australia)Aflata pe locul 4 in topul jucatoarelor profesioniste de tenis, Simona Halep anuntat ca va dona 200 de dolari de fiecare data cand il va…

- Anul viitor, premiile totale de la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului vor fi mult mai mari ca in 2019.Astfel, conform anunțului organizatorilor turneului de la antipozi, Australian Open va oferi premii totale de 49,1 de dolari americani, ceea ce inseamna un plus de 13,6 % fața de…