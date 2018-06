Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a triumfat la actuala editie a competitiei de la Paris, castigand primul Mare Slem din cariera. A fost spectacol pe teren in finala feminina de la Roland Garros, dintre Simona Halep, liderul mondial, si Sloane Stephens, americanca aflata pe locul 10 WTA. Publicul a aplaudat mai multe schimburi…

- Victoria impresionanta a Simonei Halep in fața spaniolei Garbine Muguruza (scor 6-1, 6-4) este laudata de presa internaționala, care a remarcat prestația spectaculoasa a romancei și evoluția sa din punct de vedere mental in ultimii ani. "A fost o sclipitoare victorie tactica a romancei. A fost cel mai…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in sferturile turneului de la Roland Garros dupa ce a trecut categoric de Elise Mertens, locul 16 WTA, scor 6-2, 6-1. (Detalii aici) Simona Halep va juca in sferturi cu invingatoarea partidei Angelique Kerber - Caroline Garcia La conferința de presa, Simona Halep…

- "Este cu adevarat dificil sa spui cine va castiga turneul. Pentru mine, marea favorita este Simona Halep. A jucat foarte bine la Paris pana acum, a pierdut finala anul trecut. Dar sunt si Serena Williams si Garbine Muguruza, care a castigat acum doi ani. Este complicat sa faci pronosticuri, dar este…

- Simona Halep este cea mai buna jucatoare a lumii si cap de serie 1 la Roland Garros, dar, dupa primele zile ale turneului, romanca de 26 de ani nu mai este principala favorita la castigarea turneului de la Paris, in opinia bookmakerilor.

- Simona Halep a avut nevoie de trei seturi pentru a o invinge pe Alison Riske si a-si rezerva o intalnire cu o alta americanca, Taylor Townsend, in turul al doilea de la Roland Garros. Iar inainte sa intre pe teren si sa joace pentru calificarea in turul al treilea, Simona le-a acordat un amplu interviu…

- Tot mai multe voci importante din lumea tenisului feminin sunt convinse ca Simona Halep poate face la Roland Garros pasul catre caștigarea unui turneu de Mare Șlem. Dupa Kim Clijsters, care i-a laudat jocul Simonei, a venit randul lui Justine Henin sa vorbeasca la superlativ despre jucatoarea noastra.…

- Organizatorii de la Roland Garros au anunțat in aceasta seara programul turneului de la Paris: doi romani vor evolua luni. Mihaela Buzarnescu, semifinalista saptamana trecuta la Strasbourg, va evolua in primul tur impotriva americancei Vania King. Partida va incepe in jurul orei 14:00 pe terenul 12,…