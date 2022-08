Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a avut parte de un meci de coșmar in turul doi de la Washington. A fost condusa cu 4-0 și in setul doi a abandonat dupa ce i s-a facut rau, cel mai probabil din cauza caldurii. Jucatoarea din Romania are in program doua turnee, inainte de participarea la US Open. S-a aflat […] The post…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a abandonat, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Washington, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, la scorul de 7-5, 2-0 pentru rusoaica Ana Kalinskaia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Simona Halep (locul 16 WTA si cap de serie 3) s-a calificat, luni, in optimile turneului de la Washington, cu premii de 251.750 de dolari. Jucatoarea romana de tenis a trecut in primul tur de Cristina Bucsa (locul 123 WTA), sportiva nascuta in Republica Moldova, dar care reprezinta Spania, venita din…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Washington, dotat cu premii totale de 251.750 de dolari. Constanțeanca a invins-o in primul tur pe Cristina Bucsa cu 6-3, 7-5. Cristina Bucșa este o jucatoare de 24 ani (123 WTA), nascuta la Chisinau,…

