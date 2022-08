Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 16 WTA) o va infrunta pe Ana Kalinskaia (Rusia; 23 ani, 71 WTA), in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Washington (SUA), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 251.750 de dolari. Partida este progrmata miercuri,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep s-a calificat in turul secund al turneului de tenis WTA 250 de la Washington, dotat cu premii in valoare de 251.750 dolari. Halep a invins-o in primul tur pe spaniola de origine moldoveana Cristina Bucșa (123 WTA).

- Cori Gauff a fost prea buna pentru Mihaela Buzarnescu intr-un meci disputat joi seara, pe Terenul Central de la Wimbledon. Americanca a invins-o și pe Mihaela Buzarnescu (127 WTA), in turul doi, scor 6-2, 6-3, dupa ce in runda inaugurala a rapus-o pe Gabriela Ruse cu 2-6, 6-3, 7-5. Gauff se chinuise…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 18 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, in doua seturi, scor 6-3, 6-2, pe Karolina Muchova (Cehia; 25 ani, 81 WTA), dupa o partida care a durat o ora si cinci minute. Gratie accesului…

- Jessica Pegula (28 de ani, locul 11 WTA) și Irina Begu (31 de ani, 63 WTA) se vor infrunta in aceasta dupa-amiaza in optimile Roland Garros. Meciul va incepe dupa ora 15:30, va fi live pe GSP.ro și televizat de Eurosport. Partida dintre Pegula și Begu este a treia a zilei pe arena „Suzanne Lenglen”.…

- Gabriela Ruse (24 ani, 52 WTA), cea de-a doua jucatoare din Romania care joaca azi la Roland Garros, o intalnește ACUM pe Elise Mertens (26 de ani, 33 WTA), in turul I al turneului din capitala Franței. Partida a inceput la 19:15 poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. Gabriela Ruse - Elise…

- Ea a invins-o, la Roma, pe Alize Cornet si urzeste o noua victorie in fata Daniellei Collins. Astazi,dupa ora 20:00, Sorana Cirstea – Ons Jabeur Simona Halep (21 WTA) a invins-o, ieri, cu scorul de 6-4, 6-4 (85 de minute) pe frantuzoaica Alize Cornet (39 WTA) in turul I al turneului de la Roma. Cornet…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 21 WTA) s-a calificat in turul al doilea al turneului WTA 1.000 de la Roma (Italia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 2.527.250 de euro. In runda inaugurala, romanca a invins-o, luni, 9 mai, in doua seturi simetrice,…