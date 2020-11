Stiri pe aceeasi tema

- Simona Ghinea, o tanara in varsta de 22 de ani din București, a fost data disparuta de bunicul ei, singura ruda a tinerei. Inițial s-a vehiculat ca Simona ar fi, de fapt, tanara incendiata la marginea unui drum din Giurgiu. Polițiștii au recoltat probe ADN din locuința bunicului fetei din București…

- Klaus Iohannis a fost intrebat, in conferința de presa de la Cotroceni, daca el considera ca un comerț COVID crește scepticismul oamenilor in soluțiile pe care le au autoritațile in lupta cu pandemia. Intrebarea a plecat de la situația doctorului Virgil Musta, care este șef de secție la un spital public…

- Un barbat in varsta de 40 ani, din Ivești, a facut scandal noaptea trecuta in filtrul instituit la intrarea in zona de carantina. Pentru ca era foarte agitat, jandarmii au solicita o ambulanța care l-a transportat la Spitalul de Psihiatrie din Galați, anunța Jandarmeria Galați.Barbatul, in…

- Scandal la un mall din Sibiu. Conform surselor Sibiu Independent, acestea au cumparat in cursul dimineții mai multe pilote iar dupa cateva ore s-au intors in magazin sa reclame faptul ca produsele erau vechi iar angajata le-a furat banii. Cum situația a degenerat intr-un scandal in toata regula,…

- ■ un muncitor necalificat care turna beton s-a dezechilibrat și a fost aruncat de un utilaj intr-o groapa la baza cladirii ■ ISU Neamț a intervenit cu doua utilaje de descarcerare ■ Un muncitor necalificat a suferit un accident de munca, joi, 10 septembrie, la Spitalul de Psihiatrie „Sfantul Nicolae”…

- Un barbat care a fost parasit de sotie, nevoit sa creasca singur noua copii, a amenintat, sambata, ca se arunca de pe acoperisul Primariei Nocrich, de unde a fost convins sa coboare de catre negociatorul trimis de la Politie, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului…