Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Rus a trecut de la extaz la agonie și asta pentru ca dupa ce a slabit miraculos zeci de kilograme acum a ajuns sa se confrunte cu grave probleme de sanatate. Din dorința de a fi cat mai slaba și a etala un trup tras parca prin inel, vedeta a leșinat și a ajuns pe perfuzii.

- Bianca Dragușanu și-a ingrijorat fanii. Cunoscuta fosta asistenta pacatoasa a fost jefuita in vacanța. Ce s-a intamplat cu aceasta in momentele in care visa doar la relaxare? Vedeta a povestit totul. Bianca Dragușanu, jefuita in vacanța: ce s-a intamplat cu vedeta? Bianca Dragușanu este o impatimita…

- Adi Nartea le-a povestit fanilor ce s-a intamplat in vacanța. Ce a pațit cunoscutul actor? Totul s-a petrecut in doar 60 de minute. Vedeta a martursit totul in cadrul unei emisiuni televizate. Ce a pațit Adi Nartea in vacanța: actorul le-a povestit totul fanilor Adi Nartea a acceptat invitația de la…

- Alina Pușcau e stabilita in America de aproximativ 25 de ani. Vedeta revine insa des in Romania, in țara natala, unde se intalnește cu prieteni dragi și se relaxeaza. Exact așa a procedat și acum. Modelul in varsta de 39 de ani și-a facut apariția pe 2 august in centrul Bucureștiului, la unul dintre…

- Magda Palimariu s-a casatorit in secret chiar in weekendul care a trecut. Prezentatoarea rubricii meteo de la Pro TV se bucura acum de o vacanța alaturi de soț. Nu au ales vreo destinație exotica, in strainatate, au calatorit chiar in țara noastra. Vedeta și soțul se afla acum la Iași. Acolo sarbatoresc…

- Reality show-ul matrimonial care a reusit sa creeze dependenta in randul telespectatorilor cu fiecare sezon difuzat revine la Antena 1 cu un nou sezon. Astfel, incepand din 28 august, de la 13:45, la Antena 1, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va intampina o noua serie de concurenti dornici sa lupte…

- Laura Cosoi, soțul Cosmin și vedetele celor doi, Rita și Vera au plecat zilele acestea in Franța. Vedeta a postat pe contul de socializare imagini de la malul marii și le-a impartașit fanilor gandurile sale. „Suntem in vacanța in Franța, in sud mai exact, la sora lui Cosmin. Ne gandeam ca ar fi interesant…