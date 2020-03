Stiri pe aceeasi tema

- Si vedetele golesc supermarketurile. Iata ce au pus in cos! Pandemia de Coronavirus afecteaza populatia de pe intreg mapamondul. Se pare ca nu doar noi, in Romania, ne confruntam in aceasta perioada cu problema rafturilor goale din supermarketuri. Aceasta problema exista peste tot in lume. Iar pana…

- Pandemia de coronavirus obliga Romania la decizii extreme. In urmatoarele 30 de zile, vor fi luate masuri excepționale, unele care limiteaza chiar drepturi fundamentele. Școlile vor ramane inchise și este posibil ca prețurile alimentelor de baza, medicamentelor și carburanților sa fie plafonate.Sanatatea…

- Masurile extreme aplicate de guvernele din intreaga lume pentru reducerea ritmului de raspandire a noului coronavirus ar putea duce la disparitia a peste 50 de milioane de locuri de munca din industria turistica, transmite Bloomberg, scrie Agerpres.Vezi si: ULTIMA ORA S-au interzis in Romania…

- Peluza Sud a celor de la la FC U Craiova, liderul din Liga a 3-a, s-a deplasat la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” pentru a-și manifesta sprijinul fața de medicii care se confrunta in aceste zile cu pandemia de coronavirus. Noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus au fost confirmate duminica…

- Pandemia de coronavirus o afecteaza și pe Simona Halep, 28 de ani, locul 2 WTA. Antrenorul Artemon Apostu-Efremov a dezvaluit programul pe care il urmeaza cea mai valoroasa jucatoare de tenis din Romania in aceste zile incerte."Pentru moment, pastram partea de izolare, lucrurile s-au petrecut destul…

- Ana Baniciu este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Astfel ca, nu este de mirare faptul ca vedeta are mii de admiratori care o urmaresc pe rețelele sociale. De curand, cantareața le-a povestit acestora care este atitudinea ei in legatura cu virusul ucigaș din China.

- Directorul Centrului National de Cercetari Clinice pentru Boli Respiratorii din China a anuntat ca pandemia de coronavirus ar putea lua sfarsit in iunie, daca tarile cele mai afectate vor lua masuri draconice.

- Laurette a fost prinsa de virusul ucigas in Italia. De teama, vedeta s-a intors in Romania cu primul avion, insa a avut parte de momente de groaza, atat pe aeroportul din Italia, cat si atunci cand a ajuns in Bucuresti.