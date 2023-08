Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce putea fi o vacanța de neuitat s-a transformat intr-un coșmar pentru o familie din Romania, in urma unui accident devastator petrecut pe autostrada Salonic-Serres din Grecia. Doi soți au murit sub privirile neputincioase ale copiilor, iar micuții au ajuns in stare grava la spital. Cine sunt romanii…

- Varsta este doar un numar pentru Andreea Raicu! La 46 de ani, fostul manechin și-a pastrat silueta din tinerețe și imaginile postate din ultima sa vacanța in Grecia stau marturie in acest sens. Iata cum arata Andreea Raicu in costum de baie! Andreea Raicu a facut o adevarata parada a costumelor de baie…

- Noi imagini au aparut cu scandalul de pe plaja din Costinești. Dupa cum se poate observa in video, un jandarm este acuzat ca a dat ca-n… ”sacul de box”. Cert este ca a fost haos pe plaja, iar lumea se stransese și se uita ca la circ. Asistam cu dizgrație la punctele de vedere ale sindicaliștilor și…

- Un incendiu puternic a dat alarma in Pitești. Un restaurant a luat foc in cateva minute, iar flacarile s-au extins imediat in toata mansarda. Focul s-a extins la tot acoperișul de 200 de metri patrați.Peste 40 de persoane din local au ieșit speriate dupa ce a pornit alarma de incendiu. In cateva minute,…

- Un șofer de 18 ani care a ramas impotmolit in nisip, pe plaja din Eforie și s-a ales și cu o amenda usturatoare. A crezut ca poate face o plimbare cu mașina pe malul marii dar a ramas impotmolit in nisip și s-a ales și cu o amenda usturatoare. Este isprava unui șofer de 18 ani care a ramas blocat pe…

- Vacanta cu sfarsit tragic pentru o familie de romani, aflata in concediu in Lefkada, Grecia. Un barbat de 50 de ani a murit inecat, iar sotia lui a fost scoasa la mal in ultima clipa. Se pare ca cei doi nu au ascultat avertismentele repetate ale salvamarilor si au intrat in apa pentru a se fotografia…

- Un roman in varsta de 50 de ani s-a inecat in mare, in apropierea plajei Kathisma din insula greceasca Lefkada, conform protothema.gr. Tragedia a avut loc, sambata, pe plaja Kathisma din Lefkada. Potrivit site-ului ilefkada.gr, un cuplu de romani nu a ținut cont de avertismentele salvamarilor de a nu…

- Simona Gherghe le-a facut o surpriza fanilor și a impartașit un moment dintr-o vacanța. Aceasta a postat un videoclip in care canta piesa „Imagine”, pe o plaja din Grecia, fiind acompaniata de o chitara.