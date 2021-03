Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie fara margini pentru Simona Gherghe, in aceasta dimineața. Imediat dupa ce s-a trezit, indragita prezentatoare de la Antena 1 a fost surprinsa in cel mai frumos fel de catre cei doi copii ai ei, Ana și Vlad.

- Dorian Popa a raspuns fanilor de pe rețelele de socializare la zvonurile legate de presupusul accident de mașina. Artistul a dat o replica acida, dupa ce s-a speculat ca și-a distrus bolidul de lux

- Satula de gurile rele, Flavia Mihașan a pus piciorul in prag. Fosta asistenta TV, replica acida la adresa celor care o critica de cand și-a anunțat a doua sarcina. Ce le-a transmis blondina celor care nu-i dau pace?

- Oana Roman a rabufnit pe internet. Dupa ce a primit mai multe mesaje in care era jignita in ultimul hal, in mod gratuit, vedeta a ținut sa reacționeze și le-a transmis un mesaj dur celor care o critica.

- Giulia Anghelescu este una dintre cele mai active dive din mediul online, insa acest lucru nu ii aduce numai satisfacții. Acum, de exemplu, diva a rabufnit pe internet, dupa ce gurile rele i-au adus multe critici referitoare la stilul ei de viața. Totul dupa ce artista a pozat topless.

- Simona Gherghe este una dintre cele mai indragite figuri din televiziunea romaneasca, cu o cariera de succes și o familie implinita. Prezentatoarea este mama a doi copii, o fetița pe nume Ana Georgia și un baiețel superb. Iata cum arata micuțul Vlad Ioan

- Denisa Hodișan a avut la ceas de seara o replica sau mai bine zis un monolog acid pentru cei care ii critica relația pe care o are cu Flick. Diva nu a ținut cont de nimic și a spus ce are pe suflet in mediul online.

- Simona Gherghe iși serbeaza astazi cea mai draga ființa, și anume pe mama ei. Prezentatoarea a postat un mesaj emoționant pentru cea care i-a dat viața și pe care o respecta și iubește necondiționat, mai ales acum, de cand etse și ea mama și se confrunta cu aceleași griji pe care parintele ei le-a avut…