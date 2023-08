Stiri pe aceeasi tema

- Romania este prinsa in aceste zile in valtoarea unor scandaluri fara precedent. Dupa apariția informațiilor despre azilele groazei, datele despre situația unei tinere mamici pe treptele unui spital din Urziceni a revoltat intreaga opinie publica. Printre aceste voci, Simona Gherghe tuna și fulgera la…

- Simona Gherghe a reacționat, dupa ce o femeie a nascut pe trotuar, in fața spitalului din Urziceni. Prin intermediul unei postari pe rețelele de socializare, prezentatoarea TV a vorbit despre cazul care a revoltat intreaga țara.

- O tanara de 24 de ani a nascut, luni, pe trotuarul din fața Spitalului din Urziceni, din județul Ialomița. O ancheta a fost declanșata la unitatea medicala, scrie Libertatea. Ea nu ar fi fost primita la camera de garda, deși travaliul se declanșase cu 15 minute inainte. Din fericire, femeia a dat naștere…

- Caz incredibil in Ialomița. O femeie a nascut pe un trotuar din apropierea spitalului din Urziceni. A fost asistata de un echipaj de la ambulanța care susține ca n-a mai avut timp sa o urce in mașina.

- Mai mulți internauți au filmat momentul in care o tanara a nascut chiar pe trotuarul de langa un spital din Urziceni, asistata de medicii de pe o ambulanța. Femeia ar fi fost refuzata la camera de garda a spitalului:"Saptamana incepe cu o noua viața! In aceasta dimineața in jurul orei 6.00, echipajul…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca a trimis deja Inspecția Sanitara de Stat la Urziceni și va reveni cu detalii. Decizia a fost luata dupa ce a vazut imaginile ingrozitoare de la Urziceni, acolo unde o femeie a fost nevoita sa nasca in fa

- O femeie a nascut luni dimineața pe trotuar, in fața spitalului din Urziceni. Acolo a fost declanșata o ancheta interna, pentru a se stabili cum a fost posibil acest lucru, dupa ce chiar personalul medical a chemat ambulanța sa o duca pe gravida la alta unitate sanitara deoarece la Urziceni, la ora…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, susține ca a vazut imaginile ingrozitoare de la Urziceni, acolo unde o femeie a fost nevoita sa nasca in fața spitalului. Rafila a anunțat ca a trimis deja Inspecția Sanitara de Stat la Urziceni și va reveni cu detalii. CITESTE SI Rușii lovesc din nou orașul…