Stiri pe aceeasi tema

- Mai sunt cateva ore pana vine Mos Craciun, iar cine a fost cuminte va gasi sub brad cadourile mult dorite. Deja la granita Romaniei politistii de frontiera l-au primit cum se cuvine pe Mos Craciun, care a intrat in țara incarcat cu daruri.

- FOTO-VIDEO: Salvamontiștii din Alba au distribuit alimente de Craciun persoanelor nevoiașe. Ce cadouri au primit aceștia de la Moș Dupa ce salvatorii montani voluntari au luat parte la transportul și distribuirea de alimente și cadouri de Craciun persoanelor nevoiașe, locuitorilor cu varste inaintate…

- Și in acest an, Moș Craciun a ajuns la copiii din orașul Titu, carora le-a oferit cadouri. Inițiativa a aparținut Primariei Titu, autoritațile locale pastrand vie aceasta tradiție. Astfel, Moș Craciun a poposit la micuții din Titu, sambata, 17 decembrie. Batranul, alaturi de ajutoarele sale, a imparțit…

- An de an, de Craciun, copiii din cele mai indepartate catune din Apuseni, il așteapta pe Moș Craciun. Insa cum drumul este greu și aproape imposibil de ajuns cu mașini normale, Moșul are ajutoare de nadejde. De fiecare data cu o saptamana inainte de serbarile de iarna, liniștea vailor din Apuseni este…

- FOTO| Pompierii ISU Alba, mesagerii lui Moș Craciun: Familiile din zonele greu accesibile din Apuseni au primit daruri inainte de sarbatori Pompierii de la ISU Alba s-au transformat inainte de sarbatori in mesagerii lui Moș Craciun. Familiile din zonele greu accesibile din Apuseni au primit de la aceștia…

- Este zi mare in familia Simonei Gherghe. Prezentatoarea TV a implinit 45 de ani, iar cei mici i-au facut o surpriza de minunata. Emoționata și impresionata de gestul acestora, vedeta de la Antena Stars a impartașit imaginile cu fanii din mediul online. De ce surpriza a avut parte Simona Gherghe chiar…

- Simona Gherghe a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu testele de sarcina, iar mulți au crezut ca prezentatoarea da marea veste. Mirela Vaida a reacționat imediat cand a vazut imaginea.Simoan Gherghe și-a dorit mult sa devina mama, astfel ca visul ei a devenit realitate. Prezentatoarea show-ului…

- Cazul unei invațatoare din București a aparut in atenția presei, dupa a fost facuta publica o inregistrare in care aceasta o jignește pe o eleva, spunandu-i ca este alfabeta. Acest caz a ajuns și in atenția Simonei Gherghe, care a ramas marcata de comportamentul invațatoarei, astfel ca și-a exprimat…