Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in izolare, dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata, Marcel Ciolacu a efectuat un test pentru noul coronavirus. “Am fost plecat și am intrat in contact cu o persoana despre care am aflat ca este infectata cu coronavirus. Așa ca respect procedurile și m-am autoizolat. Am efectuat testul…

- Marcel Ciolacu se afla in izolare, dupa ce in weekend a intrat in contact cu o persoana infectata cu coronavirus, a declarat președintele PSD pentru Libertatea."Am fost plecat și am intrat in contact cu o persoana despre care am aflat ca este infectata cu coronavirus. Așa ca respect procedurile și m-am…

- Catalin Bordea s-a autoizolat, dupa ce a intrat in contact cu o perosana depistata pozitiv cu noul coronavirus. Comediantul s-a testat de urgența și așteapta cu sufletul la gura rezultatul.

- Patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, Kirill, a anuntat joi ca s-a plasat in izolare dupa ce a intrat in contact cu o persoana contaminata cu noul coronavirus, relateaza Reuters si RIA Novosti, preluate de Agerpres.

- Premierul Ludovic Orban se afla in izolare, in așteptarea testului pentru coronavirus, dupa ce a intrat in contact cu o persoana suferind de COVID-19. Premierul și-a anulat participarea la evenimentele din aceasta perioada.

- Doua licee din Galați vor adopta scenariul roșu din cauza unei persoane infectate cu virusul SARS CoV-2 care a intrat in contact cu 30 de profesori de la ambele instituții. Este vorba despre directoarea Liceului...

- Sportiva in varsta de 31 de ani a facut mai multe probe in ultima perioada, dar cel pozitiv a venit dupa ce aflase ca a avut contact cu o persoana infectata In 14 august, multipla campioana continentala s-a supus unui test pentru depistarea virusului SARS-CoV-2, care a rezultat negativ. Weekend-ul acela…

- Simona Gherghe a anunțat ca s-a testat pentru coronavirus din cauza faptului ca se simțea rau și intrase in contact cu o persoana care manifesta simptome de COVID-19. Simona Gherghe, in varsta de 42 de ani, a povestit ca avea cateva din simptomele infecției cu coronavirus și a decis sa-și faca testul…